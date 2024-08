Ex-Formel-1-Juwel: „Machtlos gegen sein Geld“

Mittlerweile ist Evans einer der Spitzenfahrer in der Formel E und kämpft dort sogar um den Titel. Einst galt der 30-Jähriger als eines der größten Versprechen für die Formel 1 und beeindruckte in den unterklassigen Serien. Am Ende durfte er sich nicht einmal als Testfahrer in der Königsklasse beweisen.