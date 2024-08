Steiner sicher: „Wolff sorgt für Antonelli-Erfolg“

Wer mit 17-Jahren als „Wunderkind“ bezeichnet wird und in der Formel 1 in keine geringeren Fußstapfen als jene des siebenfachen Weltmeisters Lewis Hamilton treten soll, muss mit Druck umgehen können. Kimi Antonelli, der sich seit geraumer Zeit in dieser Situation wiederfindet, zeigt sich dabei souverän, findet zumindest Steiner.