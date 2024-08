SCR Altach gegen WAC – ab 17 Uhr LIVE

So fulminant der WAC beim 4:1-Auftakterfolg gegen Austria Klagenfurt die Saison eröffnet hatte, so sehr enttäuschte er beim 1:3 gegen die Wiener Austria. Man habe „alles vermissen lassen, was uns im ersten Spiel ausgezeichnet hat“, bekrittelte Kühbauer, mit der Aufarbeitung sei der Auftritt am Verteilerkreis aber vergessen gewesen. „Energie ist gefragt. Ich will eine Mannschaft, die den Gegner permanent stört, nicht zur Luft kommen lässt. Jeder muss alles am Platz liegen lassen.“