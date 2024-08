„Wie ManCity“: Kuriose Aussage von Aleks Dragovic

„Vor dem Spiel hätte ich mir klar drei Punkte gewünscht“, fing der 33-Jährige seine Analyse am Sky-Mikrofon an, „aber so wie das Spiel verlaufen ist, ist der Punkt wie ein Dreier für uns. Über 90 Minuten war Hartberg besser, so ehrlich muss man sein. Das müssen wir analysieren und uns verbessern.“