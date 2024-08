Die Infrastruktur in den Bergen „bröckelt“

„Gemeinsam Hütten und Wege retten“, so lautet der dringende Appell des Verbands der alpinen Vereine Österreichs (Österreichischer Alpenverein, Naturfreunde Österreich und Österreichischer Touristenklub), der mit einer Unterschriftenpetition gekoppelt ist. „Im Vorfeld zur aktuellen Kampagne gab es eine Bedarfserhebung, in deren Rahmen jede Sektion des Alpenvereins einen Fünfjahresplan erstellt hat“, erläutert Michael Mathis, Geschäftsführer der Sektion Vorarlberg. Konkret ging es darum, eine Übersicht zu erhalten, wie viel die Instandhaltung der vom Alpenverein betreuten Wege und Hütte in den kommenden Jahren schätzungsweise kosten wird.