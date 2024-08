Beach-Volleyballer bei EM im Achtelfinale out

Die Klingers waren nach gesamt zwei Siegen und drei Niederlagen mit ihrem bisher besten EM-Abschneiden freilich „glücklich. Wir waren noch nie bei einer EM unter den Top 10“, sagte Dorina Klinger. „Auch wenn es ein durchwachsenes Turnier war, bin ich super-stolz auf uns und sehr zufrieden mit der Platzierung.“ In der nächsten Woche servieren die Geschwister in Hamburg erstmals bei einem Elite-16-Turnier per erspieltem Hauptfeld-Fixplatz. Im Juli in Wien hatten sie es per Wildcard geschafft. Nach dem Hansestadt-Auftritt wird es in eine Wettkampfpause geben.