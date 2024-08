Heimatbesuch! Rangnick sieht Bayern mit Sorgen

Heimatbesuch. Mit ein paar Terminen – Teamchef Ralf Rangnick freute sich im Vorfeld bereits auf die Zeit in Backnang. Am Freitag besuchte der Deutsche den Pokalstart von seinem Ex-Klub Ulm, bei dem der 66-Jährige Spieler und Trainer war. Und das just gegen die Bayern, wo er als Neo-Coach gehandelt wurde.