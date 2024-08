Supercup LIVE: Leverkusen gegen Stuttgart

Drei Duelle in der letzten Saison

In der vergangenen Spielzeit gab es diese Partie gleich dreimal. In der Bundesliga endeten beide Duelle jeweils unentschieden (1:1 in der Hinrunde, 2:2 in der Rückrunde). Am 31. Spieltag rettete Robert Andrich auf den letzten Drücker mit seinem Ausgleich (90.+6) die Ungeschlagen-Serie von Leverkusen. Und im Pokal-Viertelfinale sorgte Jonathan Tah in der 90. Minute für den 3:2-Siegtreffer der Werkself.