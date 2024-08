Die Milliardenjagd auf Manchester City beginnt

Die 20 Vereine der „besten Liga der Welt“ haben wieder Unsummen in Verstärkungen investiert. Das Geld scheint in England nicht zuletzt wegen des milliardenschweren TV-Vertrages abgeschafft. So gab etwa Nottingham, von vielen als Abstiegskandidat gehandelt, 72 Millionen aus. Den teuersten Transfer tätigte Manchester United, das für Leny Olivier Yoro (18) 62 Millionen an Lille überwies.