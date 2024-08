RTL+ erhöht zum Teil Preise und bringt Werbe-Tarif

Neun Millionen Abonnenten angepeilt

Für den börsennotierten TV-Konzern RTL mit Sitz in Luxemburg ist der deutsche Streamingdienst ein Schlüsselbereich für Wachstum in den nächsten Jahren. Er will bis 2026 mit seinen Streamingdiensten in Deutschland, Ungarn und Frankreich rund neun Millionen zahlende Abonnenten erreicht haben und einen Streaming-Umsatz von rund 750 Millionen Euro erzielen. Bis dahin soll das Streaming-Geschäft, in das der Konzern stark investiert, auch profitabel sein. Der deutsche Streamingdienst RTL+ hat rund 5,6 Millionen zahlende Abonnentinnen und Abonnenten.