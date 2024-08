Vadlau: „Will doch nicht so sein wie Taylor Swift“

Kärntens erstes olympisches Sommergold – Lara Vadlau hat bei den Spielen in Frankreich für Historisches gesorgt! Die 470er-Seglerin wurde am Donnerstag in Velden empfangen. Mit der „Krone“ sprach sie schon im Vorfeld über ihren besonders einsamen Moment in Marseille, was als Nächstes auf ihrer To-do-Liste steht – und was sie über Taylor Swift denkt.