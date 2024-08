EM-Held: Liebesshow im Netz – jetzt ist alles aus!

Zwar gab es zuletzt in Spanien Gerüchte um eine Krise, dennoch kommt die Trennung überraschend. Denn Morata und seine Influencer-Gattin zelebrierten ihre Liebe in den sozialen Netzwerken sehr offen, posteten viele Paar- und Familienfotos. Am 22. Juli bezeichnete Alice ihren Alvaro noch als „Liebe meines Lebens“ auf Instagram. Dementsprechend finden sich zahlreiche Kommentare von Usern, die dem Paar eine Liebesshow unterstellen.