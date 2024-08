NÖ: Vor Vergewaltigung tauchte Asylwerber unter

Auch eine Woche nach der Vergewaltigung einer 14-Jährigen sitzt der Schock in Langenzersdorf im Bezirk Korneuburg tief. Wie berichtet, soll das Mädchen am Bahnhof von einem somalischen Asylwerber (17) zwischen parkenden Autos zu Boden gedrückt und zu sexuellen Handlungen gezwungen worden sein. Der Verdächtige wurde zwei Tage später festgenommen, nachdem er wegen Verdachts eines Handydiebstahls in Korneuburg kontrolliert und von einer Polizistin erkannt worden war. Der 17-Jährige sitzt in U-Haft und streitet die Tat weiterhin ab.