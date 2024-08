Mädchen auf Bahnhof in NÖ vergewaltigt – Festnahme

Abscheulicher Vorfall in NÖ: Ein 17-Jähriger wird verdächtigt, am Bahnhof Langenzersdorf ein erst 14 Jahre altes Mädchen vergewaltigt zu haben. Der somalische Asylwerber wurde festgenommen und in die Justizanstalt eingeliefert, berichtete die Landespolizeidirektion am Donnerstag.