Ein Pfeifkonzert als Hommage auf Elisabeth Sobotka

Virtuose Töne

Nikolaus Habjan ist mit seinen genialen Puppen-Inszenierungen, denen er höchst modulationsfähig auch seine Stimme leiht, fester Bestandteil der Festspiele geworden, und er bezaubert nicht nur am Bodensee, sondern an den großen Opernhäusern mit eigenen Inszenierungen. In prominenten Konzertsälen wie etwa der Hamburger Elbphilharmonie gastierte er als Kunstpfeifer. Immer mit dabei ist seine auf ihn eingeschworene Partnerin am Klavier, Ines Schüttengruber. Sie folgt seiner rubatofreudigen Gestaltung mit lebendiger Mimik und einfühlsamem Spiel, sodass Habjan sich frei entfalten kann, in seiner Körpersprache ebenso wie in seinen virtuosen Tönen, die er, freilich sanft verstärkt, mit gespitzten Lippen zaubert. Ein bisschen ist das schon Artistik, aber man folgt als Kenner der Werke sehr gerne auch der komplexen Musik, etwa den Koloraturen der Gilda in Verdis „Rigoletto“.