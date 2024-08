Ausgefeilte Taktik: So abgebrüht sind Schlepper

In schlechter Erinnerung ist die gängige Praxis der Schlepperbosse noch vor einem Jahr. Sie schickten zwei Transporte voller Flüchtlinge los, um fast zeitgleich in unmittelbarer Nähe die Grenze nach Österreich zu durchbrechen. „Keinesfalls anhalten, gib Gas“, ordneten die Auftraggeber ihren Fahrern live via Handy an. So risikobereit wagt sich die Schleuser-Mafia derzeit nicht vor. Stattdessen geht sie auf Nummer sicher. Das zeigt der aktuelle Fall eines Schlepper-Quartetts im Bezirk Oberpullendorf.