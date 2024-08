Spitz und Schober ohne Chance – Golf-Gold an Ko

An der Spitze lochte sich die Neuseeländerin Ko trotz eines Doppel-Bogeys ebenfalls an der 13 zu Gold. Nach Silber in Rio 2016 und Bronze in Tokio vor drei Jahren machte die 27-Jährige ihren olympischen Medaillensatz komplett. Die gebürtige Koreanerin gewann mit 278 Schlägen (10 unter Par) vor der Deutschen Esther Henseleit (280). Bronze holte sich die Chinesin Lin Xiyu (281). Topfavoritin Nelly Korda aus den USA, in Tokio noch Olympiasiegerin, wurde lediglich 22.