Golf-Gold an Sheffler, Sepp Straka auf Rang 35

Der 28-jährige Scheffler, Nummer eins der Golf-Weltrangliste, erreichte als einer der ersten Favoriten das Clubhaus in Führung liegend. Scheffler zog sich daraufhin auf die Driving Range zurück und zog es vor, das Geschehen nicht auf einem Bildschirm zu verfolgen. Dort erfuhr er von seinem Caddy schließlich vom Triumph, seinem siebenten Turniersieg in dieser Saison – darunter auch zum zweiten Mal das prestigeträchtige Masters in Augusta.