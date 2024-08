Austria Klagenfurt gegen Rapid – ab 17 Uhr LIVE

Der SK Rapid will seine Siegesserie in Kärnten bei Austria Klagenfurt verlängern. In den vergangenen sieben Jahren haben die Hütteldorfer stets das erste Auswärtsspiel der Saison ungeschlagen überstanden – auch das will man am Sonntag so beibehalten. „Wir bereiten uns auf eine sehr schwierige Auswärtsaufgabe vor“, warnte Trainer Robert Klauß jedoch. Bei der Austria möchte Trainer Peter Pacult nach der 1:4-Schlappe im Derby gegen den WAC eine Reaktion sehen.