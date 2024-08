OGH kippt sieben Jö-Bonus-Club-Klauseln

„Rabatte im Interesse des Unternehmens“

Der Großteil der beanstandeten Klauseln sei bereits im Voraus im Jahr 2020, „im Sinne der Konsumenten, abgeändert“ worden, teilte Jö-Club mit. Diese seien in dieser Form nicht mehr in Verwendung. Man prüfe gerade, die restlichen beanstandeten Klauseln entfallen zu lassen, beziehungsweise wie diese bestmöglich im Sinne der Konsumenten abgeändert werden können, hieß es in einem schriftlichen Statement.