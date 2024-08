Finale! Zweite „männliche“ Boxerin kämpft um Gold

Es hat keine Überraschung gegeben, mit Lin Yu-Ting ist auch die zweite umstrittene Boxerin bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris in ein Finale eingezogen! Die Taiwanesin, die offenbar wegen zu viel Testosteron für die WM gesperrt war, für Olympia trotz Y-Chromosom aber weiblich genug ist, setzte sich im Halbfinale der Klasse bis 57 Kilogramm gegen die Türkin Esra Yıldız Kahraman nach Punkten klar durch und kämpft nun am Samstag um Olympia-Gold ...