Der markante Hausberg über der Sonnschienalm

Wir starten am Parkplatz Jassing (1221 m) und wandern über die Russenstraße durch den Wald bergauf. Ab dem Sonnschientörl beginnt der Wald lichter zu werden. Auf der Sonnschienalm angekommen, erreichen wir in der Nähe des Jagdhauses eine Wegekreuzung. Wir verlassen hier die Schotterstraße und folgen dem Steig – über ein leicht ansteigendes Gelände – zum Sonnschienbründl, wo es rechts bergauf weitergeht. Nach einem steileren Anstieg kommen wir beim „Kleinen Ebenstein“ vorbei auf eine Hochebene, die wir in einer Linie durchwandern.