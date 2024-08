„Habe daheim ein Museum mit 300.000 Pins“

Wenn du Glück hast, triffst du auf der Allee de Seine, die in der Nähe der Pariser U-Bahn-Station Carrefour Pleyel liegt und zum Olympischen Dorf führt, Olympia-Stars. Fredric Garriga aus Barcelona hat hier kurz mit Rafael Nadal geplaudert. Der 66-Jährige ist während der Spiele jeden Tag mehrere Stunden hier, weil er Olympia-Pins sammelt. Bei den Spielen 1992 in seiner Heimatstadt ist der jetzige Pensionist in diese Tradition der Spiele komplett hineingekippt. „Fede“ erzählt: „Ich habe für mein Hobby extra eine Garage angemietet. Diese hat mehr Fläche als meine Wohnung. Denn neben Pins sammle ich auch Coca-Cola-Flaschen.“ In beiden Kategorien hat er rund 5000 Stück.