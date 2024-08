Triumph für Thomas, Grieche auf Spuren von Lewis

Auch ein dramatisches Hindernis-Rennen der Frauen gab's an diesem Abend! Winfred Yavi, die aus Kenia stammt und seit 2016 für Bahrain startet, wurde nach WM-Gold im Vorjahr in Budapest jetzt in Paris auch Olympiasiegerin. In einem packenden Finish setzte sie sich mit neuem Olympia-Rekord von 8:52,76 gegen Peruth Chemutai aus Uganda (8:53,34) durch. Weltrekordlerin Beatrice Chepkoech (Ken) musste sich in 8:55,16 mit Bronze begnügen. Als Vierte lief Alice Finot (Fra) in 8:58,67 Europarekord.