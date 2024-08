Ist er der heimliche (und lustigste) Olympia-Star?

2019 gewann er bei der WM in Südkorea Silber über 800 Meter Freistil. Auch bei anderen internationalen Wettbewerben räumte er Medaillen ab. In Paris gab’s für Christiansen aber noch wenig zu feiern, am Samstag schied er bei seiner Paradestrecke über 1.500 Meter aus, auch im Vorlauf über 800 Meter Freistil flog er als Sechster raus. Doch im Netz sind seine Videos der Hit. Immer dabei: Schoko-Muffins. Und die gibt es in der Bäckerei im Olympischen Dorf offenbar reichlich ...