Ein Jahr nach Unwetter: „Wurden im Stich gelassen“

In Bad Eisenkappel steht ein trauriges Jubiläum an: Vor fast genau einem Jahr zogen schwere Unwetter durch Kärnten. Tonnen an Geröll zerstörten die Wohnung einer Familie, die auch zwölf Monate danach immer noch nicht wieder heimkehren konnte. Die Betroffenen fühlen sich von der Gemeinde im Stich gelassen.