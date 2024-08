„Fast gestorben“ – nun ist er Olympiasieger!

Nachdem Teahupo‘o letzte Woche zweifellos den besten Tag des olympischen Surfwettbewerbs lieferte, konnten die Wellen am Morgen des Finaltages die Erwartungen nicht erfüllen, mit seltener Dünung und tückischen Winden. Doch im Laufe des Tages verbesserten sich die Bedingungen und die Herrenfinale wurden in sauberen Barrels am „End of the Road“, wie Teahupo‘o auch genannt wird, ausgetragen.