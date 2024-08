Salzburg gegen Twente Enschede, LIVE ab 20.45 Uhr

Im Falle eines Ausscheidens gegen den Vorsaison-Dritten der Eredivisie stünden die „Bullen“ fix in der Europa-League-Gruppenphase. Mit diesem Szenario will sich Trainer Pepijn Lijnders aber nicht beschäftigen, der Niederländer peilt mit den Salzburgern die sechste Teilnahme in Folge an der „Königsklasse“ an. „Wir werden dieses Spiel mit dem Ziel angehen, in die Champions League zu kommen. Ich habe durch Liverpool Champions-League-Erfahrung, ich will wieder dort stehen“, erklärte der einstige Assistent von Jürgen Klopp bei den „Reds“.