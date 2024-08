LIVE: Schubert zum Auftakt im Bouldern gefordert

Im besten Fall läuft es für Schubert am Montag im Bouldern gut, um den Ruhetag vor dem Lead-Halbfinale am Mittwoch auch beruhigt verbringen zu können. „Wenn ich gut reinstarte, ist alles möglich“, sagte der mit 33 Jahren Älteste im Feld. Um Medaillen geht es in Le Bourget am Freitag. Der Tokio-Bronzemediallengewinner ist erneut Medaillenanwärter.