Barca, ade? Mourinho will sich Gündogan schnappen

Gündogan kam vergangenen Sommer von ManCity zu Barca, sein Vertrag läuft dort noch bis 2025. Ob er auch so lange in Blau-Rot spielt, scheint derzeit mehr als ungewiss. Die „Blaugrana“ sollen durchaus bereit sein, den Routinier abzugeben. Angeblich steht mit Fenerbahce und Trainer Mourinho – der auf Gündogan große Stücke hält – schon ein potenzieller Abnehmer bereit. Und auch in Saudi Arabien soll man scharf auf die Dienste des deutschen EM-Kapitäns sein. Ein dortiges Engagement schloss er aber aus. Ist damit der Weg zu Fenerbahce und Mourinho frei?