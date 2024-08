Wie sich Pensionslücke für Frauen verringern lässt

Am Dienstag, dem 6. August, ist der „Equal Pension Day“. Das heißt, an diesem Tag haben Männer in Österreich bereits so viel Pension bezogen, wie Frauen erst bis zum Jahresende erhalten werden. Die „Krone“ analysiert mit Winfried Pinggera, Generaldirektor der Pensionsversicherung, die Gründe – und wie sich die Lücke verringern lässt.