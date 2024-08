Ergänzungsspieler glänzt: Barcelona schlägt Real

Ancelotti: „Das Ergebnis ist nicht wichtig“

Wie beim Test gegen Manchester City in Orlando, den Barcelona im Elfmeterschießen gewonnen hatte, war auch diese Partie stark von einem Gewitter beeinflusst und musste zwischenzeitlich lange unterbrochen werden. Für Real, das ohne den verletzten David Alaba antrat, traf vor gut 82.000 Fans der 19-jährige Nico Paz (82.). „Das Ergebnis ist nicht so wichtig“, sagte Real-Trainer Carlo Ancelotti. „Das Ziel ist, dass die Spieler Minuten bekommen und in guter Form sind. Es ist ein Vorbereitungsspiel.“