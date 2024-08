„Ich will jeden einzelnen Moment genießen“

Rapid startet am Sonntag (17 Uhr) in Hütteldorf gegen Double-Gewinner Sturm Graz in die Meisterschaft. Über 20.000 Tickets sind für den Hit weg. Für Guido Burgstaller, den grün-weißen Leithammel, wird es die letzte Saison seiner Karriere. Das Kapitänsamt hat der 35-Jährige bereits abgegeben. Auch darüber sprach der Goalgetter mit der „Krone“ ...