Finale! Djokovic gegen Alcaraz ab 14 Uhr LIVE

„Riesige Erleichterung“

Für Djokovic bedeutete vorerst das Ende seines Olympia-Halbfinalfluchs eine „riesige Erleichterung“. „Darauf habe ich fast 20 Jahre gewartet. Zum ersten Mal eine bessere Medaille für mein Land zu gewinnen, was auch immer am Sonntag passiert, macht mich riesig stolz, ist eine große Ehre und ein großes Glück, und deshalb habe ich so gefeiert, wie ich es getan habe“, sagte Djokovic, der sich nach dem 6:4,6:2 gegen den Italiener Lorenzo Musetti emotional auf den roten Sand fallen ließ. „Natürlich will ich am Sonntag Gold holen, daran gibt es keinen Zweifel, aber das ist eine große Sache.“