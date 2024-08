Viermal Gold? „Ich kann Bolts Zeit knacken“

Bescheidenheit ist eine Zier. Nicht so für Noah Lyles. Der US-Sprintstar liebt markige Sprüche, setzt sich gerne in Szene – und ist auch schnell. Sechsmal wurde er Weltmeister, dreimal in seiner Spezialdisziplin, den 200 Metern. Diese Vorliebe teilt er mit dem berühmtesten Leichtathleten der letzten Jahre, Usain Bolt, dessen Weltrekorde über 100 und 200 Meter immer noch stehen. Der über die längere Distanz nicht mehr lange, wenn es nach Lyles geht. „Ich weiß, dass ich Bolts Zeit knacken kann“, erklärte der 27-Jährige. Und in der Tat kam er den legendären 19,19 Sekunden bereits bis auf 12 Hundertstel nahe.