Sensationelle Wende im Poker um Liverpools Salah

Bärenstarke Zahlen

Salah, der seit 2017 in Liverpool kickt, spielt eine herausragende Saison. Mit 27 Treffern und 17 Torvorlagen in 29 Premier-League-Spielen ist er derzeit der torgefährlichste Profi auf der Insel. Nach dem 1:0-Derbysieg gegen Everton am Mittwochabend bleiben Salah und Co. voll auf Titelkurs.