Statt Wildcampen: Top-Alternativen für Campervans

So öffnen Bauernhöfe und Weingüter ihre Tore für Camper, die ländliche Idylle und lokale Produkte schätzen. Privatpersonen stellen ihre Grundstücke über Plattformen und Apps zur Verfügung. Für die Camper bedeutet das: übernachten an unkonventionellen Orten abseits typischer Touristenrouten oder Frühstück mit lokalen Bauernhof-Produkten. Zudem bietet der Aufenthalt auf privaten Stellplätzen oft die Möglichkeit, mit den Gastgebern in Kontakt zu treten und Insidertipps über die Umgebung zu erhalten.