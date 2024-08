Gewinne ein Meet & Greet mit Victoria Hudson!

Gewinne ein Meet & Greet

Nutze bis zum 25. August die Gelegenheit, ein exklusives Meet & Greet am 28. September in Wien mit der österreichischen Speerwerferin Victoria Hudson zu gewinnen. Erhalte spannende Einblicke in ihren Weg zu den Olympischen Spielen und erfahre aus erster Hand, wie sie ihre Self-Care-Routinen und ihren Trainingsplan gestaltet. Lass dir ihre wertvollen Tipps nicht entgehen, wie du jeden Tag dein Bestes geben kannst. Melde dich jetzt ganz einfach unter diesem Link an und sei dabei!