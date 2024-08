Historisch! Superstar Biles holt sechstes Gold

Zweite wurde Rebeca Andrade aus Brasilien mit 57,932 Zählern vor Tokio-Olympiasiegerin Sunisa Lee aus den USA mit 56,465 Punkten. Mit dem sechsten Olympia-Gold überholte Biles im ewigen Medaillenspiegel der Turnerinnen die Rumänin Nadia Comaneci und liegt nun auf Platz drei. Im besten Fall kann sie am Samstag und Montag ihre Gold-Sammlung auf neun ausbauen, sollte sie in ihren Gerätefinals (Sprung, Boden und Schwebebalken) triumphieren. Dass zu den bisherigen neun Olympia-Medaillen in ihrer Karriere weitere dazukommen, ist so gut wie sicher.