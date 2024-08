Zverev fuchsteufelswild: „Ich bin so stinksauer“

Hatte Alexaner Zverev erst am Mittwochabend sein Olympia-Drittrundenduell gegen den Australier Alexei Popyrin gewonnen, muss er am Donnerstag zu Mittag bereits wieder zurück auf den Court. Viel Zeit für Entspannung hatte der Deutsche nicht, entsprechend groß war der Ärger. „Ich bin so stinksauer, das kann ich dir gar nicht sagen“, schimpfte Zverev gegenüber der deutschen „Bild“-Zeitung.