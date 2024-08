Israel bestätigt: Auch Hamas-Militärchef Deif tot

Vor Bekanntgabe der Tötung Deifs hatten die Ausschaltungen Haniyehs und eines Hisbollah-Kommandanten in der libanesischen Hauptstadt Beirut zu höchster Anspannung im Nahen Osten geführt. In Erwartung möglicher Vergeltungsschläge nach den Angriffen in Beirut und Teheran befindet sich die israelische Armee in höchster Alarmbereitschaft.