Pallitsch am Freitag im dritten Vorlauf gesetzt

Raphael Pallitsch geht am Freitag als erster österreichischer Leichtathlet bei den Spielen in Paris im Stade de France an den Start. Der Burgenländer wurde für den dritten Vorlauf über 1500 m um 11.32 Uhr gesetzt. Kein Geringerer als Olympiasieger und Europarekordler Jakob Ingebrigsten ist in diesem Heat der Star. Der Norweger, auch schon zweimaliger Weltmeister und sechsmaliger Europameister, möchte in Paris – was bisher nur der jetzige Leichtathletik-Weltpräsident Sebastian Coe (1980 und 1984) geschafft hat – sein zweites 1500-m-Gold bei Olympia gewinnen.