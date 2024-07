Leichtathletik: Kritik an neuer Olympia-Regel

Diessl freut die Chance auf den Hoffnungslauf, denn so habe er zumindest zwei Einsätze, sagte der Steirer. Sein Vorlauf findet am Sonntag statt (18 kommen direkt weiter), der Hoffnungslauf am Dienstag nächster Woche (6 steigen auf), Semifinale der Top 24 am Mittwoch und Finale der Top acht am Donnerstag. „22 Leute rennen um die letzten sechs Plätze. Egal wie es läuft, ich habe zwei Chancen. Das ist sehr cool.“