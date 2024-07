Ex-Pilot übernimmt! Alpine hat neuen Teamchef

„Dieses Team wird für künftige Erfolge aufgebaut, was durch die Ernennung von Oli in einer leitenden Funktion unterstrichen wird. Wir freuen uns darauf, seinen Enthusiasmus, seine Energie und seine Leidenschaft für den Rennsport zu nutzen und diese Einstellung im gesamten Team zu verwirklichen“, sagte Renault-Geschäftsführer Luca de Meo in einer Stellungnahme am Mittwoch.