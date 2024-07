„Strömung war so stark – ich hatte richtig Panik“

Für Bedenken während der Wasserqualität war keine Zeit, kein Platz. Um Punkt 8 Uhr stürzten sie sich nahe des Pont Invalides in die Seine. Auf einem etwas anderen Kurs, als ursprünglich angenommen. Das ganze Feld wurde von Beginn an ganz rechts ans Ufer gedrängt, das Schwimmen wurde das erwartete Problem. „Die Strömung war extrem stark, ich bin immer wieder etwas zur Seite abgedrängt worden“, haderte Hauser. So stieg die Wienerin erst als 44. aus dem Wasser, mit bereits zweieinhalb Minuten Rückstand.