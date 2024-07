Kamala und der Sexualstraftäter

So schnell der Hype um die fast sichere Präsidentschaftskandidatin durch die sozialen Medien flutete, so schnell brandeten auch Wellen von Fake News durch die selbigen. Üble Behauptungen, für die sich „Beweise“ mittlerweile ganz schnell mit künstlicher Intelligenz basteln lassen. Und dank viel zu unkontrollierter Algorithmen werden sie in erschreckender Geschwindigkeit durchs Netz geschleudert und werden für so manche in ihren Internet-Blasen zur Tatsache.