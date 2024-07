E-Auto im heißen Sommerstau – reicht der Akku?

Während der acht Stunden verbrauchte das Tesla-SUV 12 kWh, was einem Verlust von 1,5 kWh oder 8 km Reichweite pro Stunde entspricht. Ein Pkw mit Verbrennungsmotor würde laut ADAC unter gleichen Bedingungen 1,0 bis 1,5 Liter Kraftstoff pro Stunde verbrauchen. Umgerechnet entspricht diese Menge einem Energiegehalt von rund 10 bis 15 kWh. Ein Elektroauto ist also deutlich effizienter und damit umweltfreundlicher, zumal es lokal keine Abgase produziert. Die Angst, mit einem Elektroauto an einem heißen Tag im Stau stehen zu bleiben, sei angesichts dieser Ergebnisse unbegründet. Dennoch empfiehlt der Klub, auch im Sommer auf genügend Restkapazität der Batterie zu achten.