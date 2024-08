Mit neuer Offensiv-Power in der Bundesliga bleiben

Als Aufsteiger setzte der FC Blau-Weiß Linz letzte Saison sportliche Highlights, sammelte abseits des Platzes Sympathien und schaffte am Ende souverän den Klassenerhalt. Daran will der Stahlstadt-Klub in der zweiten Bundesliga-Saison anknüpfen und weiter wachsen. Ziel bleibt der Klassenerhalt.