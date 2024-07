Brach zusammen! Fechterin kämpft auch gegen Tumor

Deshalb hatte sich die Fechterin trotz aller Schmerzen dazu entschieden, am Sonntag ihren Kampf gegen die Kanadierin Ruien Xiao in Angriff zu nehmen. Die körperliche Belastung war der Brasilianerin in der Runde der letzten 32 aber von Beginn an anzusehen. In der Schlussphase des Duells brach sie schließlich zusammen.