Mit Blutgruppe grün-weiß und 44 Europacup-Reisen

„Das ist die Mobilbox von Charly Wendtner, dem Rapid-Wirt – und einem der größten Fans Österreichs.“ Sagt am Handy aber nicht er selbst, sondern Kultstimme Andy Marek! „Er war mehrmals bei mir“, lacht der Edelfan, der sein Gasthaus in St. Pantaleon im Bezirk Amstetten in Grün-Weiß gestaltete und Bruder Heinz wie beim „Krone“-Telefonat zum Servieren schickt. „Er ist Austrianer, weil er einst Herbert Prohaska verehrte. Bei mir war’s mit zehn Jahren Hans Krankl – deswegen bin ich Rapidler.“ Und was für einer.